La Fiscalia demana 55 anys de presó per als quatre acusats de violar una menor a Manresa

55 anys de presó

La Fiscalia demanaper als quatre acusats de violar una menor a Manresa, el juliol de 2019 . La víctima, que llavors tenia 17 anys, va acompanyar a alguns dels agressors a un pis al barri de. Allà, segons el ministeri públic, li vani, aprofitant l'estat en el qual es trobava, la van dur a una habitació. Tres haurien abusat sexualment d'ella i el quart ho hauria intentat.Els acusats es troben endes de la seva detenció. La Fiscalia els acusa dels delictes d'agressió sexual i cooperació. El judici arrencarà el 29 d'octubre a l'Audiència de Barcelona. Els fets van tenir lloc el 13 de juliol de 2019. Als volts de les 10 de la nit, la menor era a la plaça Europa amb un grup de joves . Acompanyada per alguns d'ells, va anar a un pis que aquests ocupaven al carrer Aiguader, al barri de les Escodines. Segons el ministeri públic, els acusats, que s'havien posat d'acord prèviament, li van oferir drogues i alcohol que la jove va consumir., un dels acusats la va dur a una habitació, on la va estirar i la va despullar. Posteriorment, un darrere l'altre, van entrar a l'habitació i, impedint-li sortir del lloc malgrat la seva negativa a mantenir relacions sexuals amb ells.Quan era dins de l'habitació, la víctima, utilitzant el telèfon que els acusats feien servir com a lot. Va demanar auxili i que la traguessin d'allà. A Emergències només els hi va poder dir que era a Manresa, retinguda en un pis i que uns joves l'havien agredit sexualment.Els joves la van acabar deixant marxar. Dos d'ells la van acompanyar fins al carrer. Allà la jove va demanar el telèfon a un d'ells, amb l'excusa de trucar a la seva mare. Va trucar, però, al 112 i els hi va dir que havia estat violada i que es trobava amb un dels agressors.. Després de declarar davant del jutge en funcions de guàrdia, van ingressar a presó provisional.Els fets van causar una enorme més de 6.000 persones van participar en una concentració de rebuig dels fets . L'agressió es va produir simultàniament al judici, a l'Audiència de Barcelona , d'una violació múltiple, l'any 2016, a una altra menor a l'antiga Fàbrica Vinyes de Manresa.Segons la Fiscalia,i el quart ho va intentar, però no ho va arribar a fer. Demana per a cadascun dels acusats 55 anys de presó. Tres estan acusats del delicte d'agressió sexual consumat i de cooperar perquè dos d'ells també ho fessin. Al quart, l'imposa un intent d'agressió sexual i d'ajudar als altres tres a fer-ho.També, en concepte de responsabilitat civil, els quatre haurien d'abonar a la víctima. La jove va patir hematomes als braços, genolls i coll.El judici se celebrarà a l'Audiència Provincial de Barcelona. Arrencarà el dia 29 d'octubre a la secció novena.

