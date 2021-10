Brussel·les promet actuar contra Polònia perquè no «posi en risc la democràcia»

ha promès actuar per impedir que el Polexit (sortida dede la Unió Europea) legal "posi en risc" la. "Això ens afecta a tots", ha avisat aquest dimarts la presidenta de la Comissió Europea,, en una l'eurocambra.En el torn de rèpliques, la cap de l'executiu comunitària ha recriminat al primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki que hagi intentat "desviar" el debat al Parlament Europeu sobre la sentència del Tribunal Constitucional polonès que declara la. "Els seus arguments no estan millorant, només està intentant escapar del debat", ha interpel·lat l'alemanya just després que el polonès critiqués el gasoducte Nord Stream II entre Alemanya i Rússia.Per la seva banda, Morawiecki ha acusat Brussel·les d'utilitzar la defensa de l'estat de dret "com a pretext" per demanar coses als estats membres "que els tractats no contemplen". Amb tot, el primer ministre polonès ha reiterat que el seu govern abolirà la cambra disciplinaria del Tribunal Suprem del país, tal com demana la CE.És una de lesper desbloquejar els fons de recuperació, ara mateix paralitzats. "Espero que aquesta promesa es complexi", ha dit Von der Leyen, recordant que les inversions estan vinculades a reformes i que, en el cas de Polònia, una d'elles és "restablir la independència judicial".A més, Brussel·les amenaça de suspendre altres ajudes europees a Polònia per la sentència del TC polonès que qüestiona la supremacia del dret de la UE.

