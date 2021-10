Piqué revela que un jugador del Madrid va estar a punt de fitxar pel Barça

La relació entre el creador de contingut i streameramb el capità blaugranasegueix sent una de les més fructíferes i més seguides pels fans a(i internet en general). El central delva participar ahir a la nit en un dels directes del canal de retransmissió per streaming de Llanos, on va parlar sobre diverses qüestions d'actualitat, com el, el mundial de globus que va donar la volta el món organitzat aA més, Piqué va parlar sobre temes relacionats amb el Barça i va revelar que un jugador del Reial Madrid va estar a punt de fitxar pel club català. És el brasiler"Vaig parlar amb ell personalment per telèfon. En l'anomenada l'oncle em va reconèixer que el tenia fet amb el Barça., va revelar sense pèls a la llengua el català de 34 anys. A més, segur de la informació que explicava, va assegurar que si el jove brasiler del Reial Madrid sortia a desmentir-ho "li rebatrien, perquè és veritat". El mateix Piqué assegura que Vinicius va parlar amb ell per veure com podria ser la seva adaptació a Barcelona.Al directe d'Ibai, Piqué va parlar també de l'Va assegurar que els àrbitres solen xiular "més a favor" dels tres equips grans de la Lliga però que a la societat espanyola "li encanta massa la polèmica". "Jo demano igualtat per a tothom, tot i que sé que és difícil. No em puc quedar amb altres equips", ha confessat.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor