L'escalada del preu de la llum empitjora la recuperació econòmica

Apujar el sou mínim no crea atur

Elestima que l'espanyolaen termes interanuals aquest 2021, una taxa inferior a la que va presentar l'entitat el juliol passat (6,5%) i per sota de les previsions del govern espanyol. L'executiu manté que Espanya creixerà el 6,5% aquest any i repuntarà el 7% el 2022, segons les previsions enviades a Brussel·les.Si bé el banc assenyala que les expectatives de consum han millorat notablement en els últims tres mesos, destaca que altresi s'han allargat "més temps de l'esperat".En bona part, el BBVA atribueix la revisió a la baixa a l', però també apunta a cap a un retard en la distribució dels fons europeus de reconstrucció postpandèmia, als colls d'ampolla en la cadena de subministraments i, en menor mesura, a l'increment en el preu del petroli.En l', presentat aquest dimarts, el banc apunta que la pujada del preu de l'electricitat suposarà la pèrdua d'1,4 punts de PIB. L'entitat defensa que la situació es preveu "transitòria", però reconeix que s'ha allargat més temps del previst i pronostica que els preus es començaran a normalitzar a partir de la segona meitat del 2022.Pel que al, el BBVA xifra en quatre dècimes l'impacte que aquest problema tindrà sobre el PIB. Des de l'entitat creuen que un dels reptes dels dos pròxims anys és "accelerar el repartiment d'aquests recursos", tot i que de moment no es mostra massa optimista. "L'execució dels fons és lenta, i això podria llastrar el creixement de la inversió", alerta el responsable d'anàlisi econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech. De fet, l'informe estima que aquest 2021 s'executaran poc més de 8.800 MEUR, una xifra inferior als més de 22.000 MEUR planificats inicialment.El darrer aspecte més rellevant pel que fa a la disminució del creixement són els, amb un impacte d'almenys tres dècimes sobre la variació del PIB. Vinculat a aquesta qüestió, l'entitat també destaca l'impacte que això tindrà en la inflació. Per a l'entitat financera, aquest escenari provocarà que la retirada d'estímuls econòmics per part dels bancs centrals es produeixin abans del previst.És per tot això que, de cara a 2022, el BBVA creu que l'economia espanyola també creixerà per sota del previst. En l'informe presentat aquest dimarts, augura un increment interanual del PIB del 5,5%, una variació inferior a la del 7% que indicada l'anterior estudi.D'entrada el BBVA creu que la recenta l'Estat "no tindrà repercussions sobre l'activitat i l'ocupació", sempre que les empreses "no traslladin l'increment als preus finals" i que la pujada "no afecti la resta de la distribució salarial".Per altra banda, el banc opina que l'ajustament dels salaris públics i altres rendes a la inflació pot "contaminar" la negociació col·lectiva i portar a escenaris més negatius. En aquest sentit, demana "prudència" i confia que la situació econòmica durant els pròxims anys s'anirà normalitzant.

