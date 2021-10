L'Observatori Contra l'Homofòbia demana explicacions pel cas de Vic

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha posat al crit al cel pel cas d'LGTBIfòbia al CAP Vic Nord, denunciat per la jugadora d'hoquei Teresa Bernadas. Després de demanar una citologia i una analítica, i obtenir uns resultats sense cap tipus d'alteració, va estar diagnosticada amb "conducta homosexual d'alt risc".



Segons fonts del Col·legi de Metges de Barcelona, es tracta d'una categoria de diagnòstic que forma part de la classificació internacional (CIM-10) del sistema sanitari i que, per tant, fan servir els centres de salut. També hi ha la "conducta bisexual d'alt risc" o la "conducta heterosexual d'alt risc".

En tot cas, des de l'Observatori denuncien que és un cas "absolutament" i contrari als protocols de l'i a la Llei 11/2014 de Catalunya. Per tot això, en declaracions a, el president de l'OCH de Catalunya,, exigeix la retirada d'aquesta opció al sistema sanitari, una compareixença immediata del conseller de Salut i responsabilitats al departament, ara i abans. "Ens han d'explicar per què ha passat això i perquè no s'ha aturat abans", conclou.Bernadas ja va interposar unaadministrativa mitjançant elper tal de canviar aquesta situació i ja s'hi està treballant.Per la seva banda, l'(ICS) ha posat en marxa un procés intern d'informació i està estudiant l'aplicació mèdica dels estàndards internacionals del sistema de codificació de procediments "per tal de valorar si són correctes o caldria introduir-hi modificacions". També s'ha disculpat i s'ha reunit amb la denunciant.Arran de l'incident, laha demanat la compareixença en comissió del conseller de Salut,, perquè informi de "l'aplicació mèdica dels estàndards internacionals del sistema de codificació de procediments de diagnosi dins del sistema sanitari".

