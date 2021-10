☕ Amb aquest català impecable ens ha deixat palplantats la periodista Francisca González | @FRANCESCAGONZ37



🌋 Ens acosta l'última hora del volcà de #LaPalma: la colada de lava més activa no ha arribat al mar.



📺 https://t.co/Pbe5vRWkNP

📻 https://t.co/kwIldIDIDO@GemmaNierga pic.twitter.com/4u4DXcp4pb — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 19, 2021

Unaal programa Cafè d'Idees de TVE amb la periodistades de Canàries, per informar sobre l'evolució del volcà de Cumbre Vieja, s'ha fet viral aquest dimarts per un fet que no té res a veure amb la lava que fa perillar les cases de centenars de canaris. La sorpresa ha estat l'per part de la reportera canària, treballadora de la delegació de Televisió Espanyola a l'arxipèlag.Davant la sorpresa de Gemma Nierga, conductora de l'espai de La 2, la periodista canària ha fet broma que parlava "català canari" perquè va estudiar en una universitat catalana.​​

