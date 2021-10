Els comuns impulsen una comissió d'investigació sobre els abusos a l'Església

Els comuns han posat en marxa els tràmits per impulsar unaal Parlament sobre elsi els casos de pederàstia comesos a l'Església catòlica catalana. La presidenta d'En Comú Podem,, ha enviat una carta a tots els seus homòlegs per tal de replicar l'experiència francesa, que ha aconseguit que al final sigui la pròpia Església la que hagi pres regnes de la investigació interna."Cal una cerca activa de les víctimes que hagin patit abusos", ha explicat el diputat, que ha insistit que l'objectiu ha de ser el reconeixement i la reparació de les víctimes. De fet, ha assegurat que resulta "preocupant" que generi més soroll un videoclip ballant bachata a la Catedral de Toledo -en referència al polèmic videoclip de C.Tangana i Nathy Peluso- que va provocar la dimissió del degà i peticions de perdó que no pas les situacions d'abusos sexuals que es continuen destapant. "No és de rebut", ha dit Cid.Els comuns emplacen els grups a no cometre "errors del passat" i ha recordat com els grups van impedir que es creés al Parlament una comissió d'investigació sobre elmalgrat que famílies afectades ho van reclamar.

