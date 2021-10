La Moncloa considera «insuficient» el pas donat per l'esquerra abertzale

Elconsidera que "els gestos estan bé", però considera "insuficient" el pas donat per l'esquerra abertzale aquest dilluns, quan va expressar el seuper la violència causada per. "La democràcia va derrotar ETA", ha afirmat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, que ha posat en valor "la unitat política, el paper dels mitjans, els jutges i tota la societat espanyola". Ha reclamat a l'esquerra abertzale "passar de les paraules als gestos", tot dient que "haurien de condemnar els homenatges als presos que surten de les presos", els ongietorri.ha expressat el respecte i el record a les víctimes d'ETA, deu anys després de la fi de la lluita armada , i "no oblidar mai el dolor causat entre les famílies i els amics de les víctimes", criticant queno va expressar cap "autocrítica ni condemna expressa" de l'acció d'ETA. Ho ha dit la ministra de Política Territorial i portaveu de l'executiu després del consell de ministres celebrat aquest dimarts.Sobre el, que ha acusat el govern espanyol d'intentarperquè el necessita com a soci al Congrés, la ministra ha tornat a posar en valor la "unitat" i ha defensat que "no s'ha de donar cap espai ni un titular a l'assumpte de la banda terrorista ETA sense expressar la unitat dels demòcrates".A la pregunta de si la posició de la Moncloa és compatible amb continuar, ha recordat que durant els anys de violència s'havia exigit que les posicions "es defensessin amb les paraules i no amb les armes". Pot haver discrepàncies ideològiques a les cambres, ha dit, però "s'han de respectar les opinions que expressa tot el poble espanyol i té representació parlamentària".Dilluns, Arnaldo Otegien nom de l'esquerra abertzale en què expressava el "dolor" per la violència d'ETA i afiemava que aquesta "no s'havia d'haver produït mai". Otegi també va manifestar que farien tot el que estigués al seu abast per apaivagar el dolor patit per les víctimes.Aquest dimarts, el lehendakariha considerat "positiu" el posicionament de l'esquerra abertzale, però tot seguit ha reclamat que doni un pas més enllà perquè Otegi "no ha fet autocrítica del seu passat ni ha dit que l'organització terrorista no hauria d'haver existit". Dimecres serà el dia delen què va anunciar el seu abandonament definitiu de la lluita armada. Va ser una data històrica, i set anys més tard, l'organització armada feia pública la seva autodissolució.

