La Generalitat augmenta l'aforament en l'oci nocturn, gimnasos i esdeveniments esportius

Elcontinua endavant amb l'aixecament de les restriccions. La portaveu de l'executiu,, ha avançat aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet català que, a partir del cap de setmana, l'aforament en l'serà del 80%, percentatge que s'elevarà fins al 100% en elsque se celebrin en pavellons. La decisió s'acabarà de perfilar en una trobada del Procicat, que la setmana passada ja va avalar la nova etapa de desescalada, que va acabar amb les restriccions d'aforament en bars, restaurants i equipaments culturals . El percentatge del 100% també serà vàlid als, on la mascareta és obligatòria.Mentrestant, la davallada dels ingressats per Covid als hospitals catalans s'estanca , segons les dades d'aquest dimarts. Ara hi haingressats, mentre que fa una setmana hi havia 345 hospitalitzats. En els darrers dies es va registrar una baixada fins als 330 el dia 15 d'octubre i des de l'endemà la xifra va tornar a créixer fins a recuperar els nivells anteriors. Queden 93 pacients a les, dos més que l'endemà.La pandèmia continua controlada a Catalunya, amb variacions lleus d'indicadors com l', que mesura l'expansió del virus i creix deu dècimes fins a 0,95; o el, que creix cinc punts fins a 42. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va avançar una "pujada controlada de casos" per l'aixecament de restriccions. Salut ha notificaten les últimes 24 hores, que situen el total en 997.794 casos des de l'inici de la crisi sanitària. S'han notificat, però 13 corresponen a dilluns i només una es va registrar ahir. El global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.971.​​

