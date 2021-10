Fer vida en un llit d'hostal: l'alternativa temporal de les famílies desnonades

Els protagonistes del reportatge en la conversa amb NacióDigital. Foto: Cedida

Reclam del lloguer social

Habitació d'hostal on viuen persones desnonades a Terrassa. Foto: Cedida

"La pèrdua d'habitatge també necessita suport psicològic"

La Nadia explica que el seu fill de vuit anys no entén per què -d'un dia per l'altre- en sortir de l'escola, ja no va tornar al pis on vivia des de petit i va anar a dormir a un hostal. "D'aquí a uns dies és el seu aniversari i no el podrà celebrar a casa, com sempre feia", relata la seva mare.Cada dia centenars de famílies estan amenaçades de quedar-se al carrer, víctimes d'un. A Terrassa laintenta aturar tots els llançaments que pot, però ja alerta que se'n preveuen molts més a partir d'aquest 31 d'octubre, quan si res no canvia, s'aixecarà la moratòria aplicada per l'estat espanyol durant la pandèmia.Però un desnonament és la punta de l'iceberg d'una emergència habitacional que comença molt abans de fer-se efectiu i que va molt més enllà. Són moltes les persones que es veuen al carrer, d'un moment per un altre, i que l'única opció és un llit temporal en una pensió.I és que una habitació d'hostal on estan no és res més que pocs metres quadrats on encabir-hi tota una vida.-depenent de l'habitació que toca- uni una estanteria oberta que fan servir d'. Amb sort, els toca balcó, però si volen escalfar-se alguna cosa per menjar, lluny de disposar d'una cuina, tenenamb la resta d'hostes. "El nen menja tonyina en llauna, galetes i algun suc", explica la Nadia qui no té la situació administrativa regulada i, per tant, tampoc té uns ingressos estables per poder fer front a les despeses.tenen dos fills, la nena de vuit anys i el nen de 12. "Com a pares és molt complicat no poder oferir un lloc on viure als nostres fills", reconeixen. La seva mare explica que a l'escola els seus amics li pregunten per què viu en un hostal i no en un pis com la resta. "No hi ha ni una taula: els deures, jugar, menjar, etc. tota la vida l'hem de fer al llit", lamenten. En el seu cas, fa més de tres setmanes que haurien d'haver sortit de l'hostal. En una conversa informal, expliquen que "ens van dir que elperò encara hi som perquè no obtenim resposta per part de Serveis Socials".L'Ajuntament de Terrassa paga al voltant dede mitjana en habitacions d'hostals, pensions i albergs a les famílies que es queden sense casa, segonsha pogut comprovar a les pàgines web de reserves. Una despesa anual quei que aquest mitjà està a l'espera de rebre l'import de Terrassa, per part de l'Ajuntament.Aquestes va acabar el mes de termini per viure a l'hostal de la Nadia i el seu fill i no tenen cap alternativa. Suposadament aquest mes ha de servir per buscar un lloc on viure però si no ho aconsegueixen, els queden poques opcions abans deper no quedar-se al carrer. Des de la PAH asseguren que els diners que l'Ajuntament es gasta per pagar nits d'hostal s'haurien d'invertir en. Les mateixes famílies ho veuen com l'opció més factible per poder tenir un lloc on viure sense estar pendents de l'amenaça de ser desnonats., insisteix l'Adil.Ell no té una feina regulada però pot arribar a cobrar sobre els 1.000 euros el mes que ajuda. Amb el seu sou han de viure quatre persones i estaria disposat a pagar un lloguer de 250 o 300 euros "però no hi ha ni habitacions per aquest preu", assegura la seva dona. A més a més, la Nadia afegeix que pateixen"Quan veuen que som del Marroc, canvien la cara".Actualment a Terrassa hi ha més de seixanta famílies esperant un pis de la mesa d'emergència. Una situació que hauria de començar a canviar amb la posada en marxa delimpulsat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). El que es tracta és d'arribar a un acord amb el propietari per llogar pisos privats a famílies en situació d'emergència, com el cas del Yayah, que s'ha aconseguit. Tots coincideixen en el fet que laha posat al descobert problemes que van més enllà dels econòmics o materials.ha guanyat protagonisme i són moltes les administracions i entitats que estan treballant per donar suport en aquest sentit, sobretot pel que fa als nens i adolescents.Però les famílies amb qui hem pogut parlar que tenen menors a càrrec lamenten que no s'ofereixi suport psicològic a les"Els meus fills cada dia ploren perquè volen tornar a casa seva i convidar els seus amics, com sempre feien". Expliquen que és molt difícil gestionar emocionalment un desnonament.

