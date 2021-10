Una jove catalana idea un mirall que ajuda les persones amb demència

Imatge del mirall intel·ligent. Foto: Cedida

Els exercicis que suggereix el mirall intel·ligent.

Unper ajudar les persones ambprimerenca s'ha emportat el primer premi del concurs de disseny, organitzat per l'empresa Roca. El projecte guardonat, obra de l'estudiant de disseny industrial d'Elisava, rep el nom d'Ikigai i proposa a l'usuari seguir una sèrie de rutines diàries per minimitzar els efectes d'aquesta patologia.Els exercicis que suggereix el mirall estan guiats per la tecnologia de reconeixement facial integrada en el mirall. La rutina es divideix en dues parts: una rutina matinal de quatre exercicis que estimulen el reconeixement del present, els records, els gustos, les habilitats i els coneixements de la persona; i una rutina nocturna de relaxació, abans de dormir. Les activitats es poden monitorar i configurar mitjançant telèfon intel·ligent.El projecte, segons el jurat, contribueix al compliment dels següents Objectius de Desenvolupament Sostenible: ODS 3 (Salut i benestar), ODS 5 (Igualtat de gènere), ODS 10 (Reducció de les desigualtats), ODS 12 (Producció i consum responsable), ODS 13 (Acció pel clima), ODS 14 (Vida submarina) i ODS 15 (Vida d'ecosistemes terrestres).El mirall intel·ligent ha rebut 2.000 euros i també ha estat seleccionat com a «Best of the Best» d'aquesta desena edició Jumpthegap, per la qual cosa ha rebut un premi addicional de 5.000 euros.

