El Govern assumirà el servei de Rodalies a Lleida a través de FGC i pressiona pel traspàs complet

Elha decidit aquest dimarts assumir el servei dea través de(FGC). Així ho ha comunicat el vicepresident, que ha indicat que aquest canvi en la gestió es pot considera com "l'avantsala" del "traspàs total" de Rodalies en aquesta mateixa legislatura. Aquest traspàs és una de les carpetes que enfronten la Generalitat amb el govern espanyol, que no està obert a parlar-ne abans que es tramitin els. El cost anual del servei a Lleida suposarà un import de 9 milions per al Govern, mentre que els quatre trens que es compraran ascendirà a 44 milions. El manteniment serà de 21 milions per als propers quinze anys, segons ha detallat el vicepresident de la Generalitat. Les Rodalies de Lleida són elque hi ha al país."Emplaço l'Estat a fer efectiu el traspàs complet de Rodalies, no el traspàs de fireta del 2009.. És un servei essencial per anar a treballar. Entomem aquest repte amb tota la voluntat de fer efectiu aquest traspàs", ha remarcat Puigneró. Entre les millores que s'espera posar en marxa a Lleida, a banda de la millora de freqüències, es planteja que hi hagi més servei en hora punta, al marge de la puntualitat. "El servei de FGC a Lleida és el model que volem seguir per la resta de Rodalies a casa nostra", ha indicat el vicepresident, que ha recordat quePuigneró ha indicat que la idea és transformar una línia regional -la de Lleida- i modificar-la amb el model de Ferrocarrils., ha assenyalat el responsable de les infraestructures a Catalunya. "Estem demostrant la voluntat d'assumir la totalitat de la gestió de Rodalies", ha assenyalat el vicepresident. Les línies que quedaran sota la gestió catalana a partir del 2024 són la RL3 i la RL4. Els compromisos de la Generalitat són doblar la freqüència, millorar la puntualitat en hores punta, incorporar nous trens, millorar la connectivitat i. S'espera que la línia Lleida-Manresa assoleixi més de 450.000 viatgers el 2026.Quines millores espera obtenir el Govern amb la nova gestió? Una d'elles és doblar les expedicions entre Lleida i, en passar de les sis actuals per sentit en dia laborable a les dotze previstes. També existeix el compromís d'incrementar les expedicions entre Cervera i, de les tres actuals fins a les cinc previstes. Es tracta, a banda, d'incrementar les opcions de connectivitat amb el Bages des de l’àmbit de Lleida i facilitar la connectivitat amb el nucli de Rodalies de Barcelona mitjançant un intercanvi d’entre 5-10 minuts., ha ironitzat Puigneró, que ha constatat les diferències entre Renfe i Ferrocarrils.En cas que s'acabi produint un traspàs complet del servei al llarg d'aquesta legislatura -qüestió encallada però que s'està debatent en el marc de la-, Puigneró ha remarcat que en cap moment es plantejarien continuar amb Renfe com a operadora, sinó que la primera opció seria FGC. "Els convido a pujar a un tren de FGC i un de Renfe perquè vegin la diferència", ha apuntat el vicepresident, que altambé ha fet servir sovint aquesta fórmula per referir-se a l'oposició. "No fem perdre més el temps a la ciutadania", ha apuntat el dirigent de Junts.Encara no hi ha data per la propera trobada de la c, tot i que la Generalitat havia expressat la seva voluntat que fos al. En aquesta trobada, el primer punt de l'ordre del dia que hi portarà Puigneró serà el traspàs de Rodalies. L'última trobada presencial entre el vicepresident i la ministra de Transports,, va ser el 2 d'agost, cita en la qual van abordar la cessió de la infraestructura i, sobretot, van pactar l'ampliació de l'aeroport del Prat , que finalment va decaure pel desencontre entre socis i amb l'Estat.

