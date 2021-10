Víctimes de l'oli de colza es tanquen al Prado i amenacen amb retransmetre el seu suïcidi

Un grup deha dit prou i s'ha plantat alper reclamar "reparació, homenatges, dignitat, assistència mèdica especialitzada i més investigació", entre d'altres 21 qüestions. Una hora després, però, han estat desallotjades per la policia.Els membres de la Plataforma Síndrome Tóxico s'han instal·lat a la sala de Las Meninas i asseguraven en un comunicat que, si en sis hores no els feia cas Pedro Sánchez,fins a "retransmetre en directe el descans etern".La història es remunta al, quan milers de litres d'olis amb una substància tòxica, l'anilina, es van vendre sense cap control sanitari per diverses zones humils de Madrid. Les conseqüències van ser desastroses, ambi milers d'afectats amb seqüeles físiques i psicològiques.​​

