Netflix va investigar un directiu a Espanya per un comportament «molt preocupant» contra treballadors LGTBIQ+

La multinacional va investigar la passada primavera a un dels seus alts càrrecs aper un comportament "agressiu, intimidatori i molt preocupant" contra el. L'agènciaha revelat una investigació interna a partir de documents confidencials en el que s'explica un escrutini al vicepresident de Contingut Original d'Espanya i Portugal,, datat del 9 d'abril del 2021.Les queixes contra Ávalos, segons explica la investigació del mitjà nord-americà, es van produir arran d'unad'un dels treballadors, a través d'un dels canals previstos per l'empresa. Després de rebre la informació, Netflix va investigar què havia passat exactament i va revelar -com indica el document intern- que s'havien produït "fets realment preocupants".En aquest sentit, diversos representants de Netflix han volgut aclarir que la companyia "treballa de manera intensiva per garantir un entorn de feina respectuós, inclusiu i segur". La notícia arriba dies després de la immensa polèmica creada arran de l'especial del monologuista nord-americà, que carrega durament contra les persones trans i contra diversos col·lectius com l'LGTBIQ+., director de contingut de l'empresa i CO-CEO de la firma, va haver de sortir a defensar el producte, The Closer, que va generar un rebombori immens entre els treballadors de Netflix. Diversos grups, fins i tot, van amenaçar d’anar a la vaga si no es retirava l'especial de monòlegs. Sarandos va assumir la responsabilitat però va defensar Chappelle i el seu contingut, comparant-ho amb el polèmic film, que atemptava contra les dones.

