Un independentista accepta un any de presó per provocar aldarulls a Barcelona l'1-O del 2019

Un joveha acceptat aquest dimarts una pena d'un any de presó per provocardurant una manifestació l'. Lademanava inicialment tres anys i cinc mesos de presó per desordres públics, però finalment s'ha arribat a un acord amb la defensa per rebaixar la pena a dotze mesos, que no haurà de complir si no torna a delinquir durant els propers dos anys. El judici a l'no s'ha arribat a celebrar.Segons el relat de la Fiscalia que acceptat l'acusat, la manifestació va començar cap a les 7 de la tarda a la plaça, va pujar pelfins a Provença i va acabar davant de l'institut Jaume Balmes, a la cantonada de Consell de Cent amb Pau Claris, on es va desconvocar formalment. Des d'allà, unes 300 persones van seguir manifestant-se, bona part de les quals amb roba fosca i la cara tapada. Van anar fins la, a la Via Laietana, on van increpar els antiavalots dels Mossos i la policia espanyola que custodiaven l'edifici.Des d'allà, l'acusat, amb roba fosca i la cara tapada, va animar els manifestants a dirigir-se al quarter de lade Barcelona, a Travessera de Gràcia. Fins arribar allà, l'acusat, actuant en grup, va creuar almenys cinc contenidors i tanques al mig del carrer per dificultar el pas de les furgonetes policials. Un cop al quarter de la Guàrdia Civil, també va increpar els Mossos que custodiaven l'edifici.

