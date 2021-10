Urkullu reclama a Bildu que reconegui que ETA no hauria d'haver existit mai

El lehendakariha assenyalat aquest dimarts en una entrevista a Catalunya Ràdio que la declaració de l'esquerra abertzale en la qual reconeix "el patiment" causat a les víctimes d'ETA és "positiva", però ha destacat que no suposa "res extraordinari" perquè "no ha fet autocrítica de el seu passat ni ha dit que l'organització terrorista no hauria d'haver existit". D'aquesta manera, s'ha referit al comunicat llegit ahir pel coordinador de Bildu,, en què va mostrar "de cor" el seu "pesar" pel patiment causat als damnificats d'ETA i ha assegurat que aquest dolor "mai va haver d'haver produït ". Urkullu ha reiterat que la declaració d'aquest dilluns és "important" en tot allò que té a veure amb "l'empatia" amb les víctimes i el "patiment".En tot cas, el dirigent del PNB no creu que l'esquerra abertzale s'enrigui "a la cara" de les víctimes, tal com ha assegurat el president del PP basc,, perquè ha hagut de fer un camí "per la seva legalització" amb uns estatuts en els quals defensava un "futur sense violència". A banda, ha recordat que també ha participat en actes de reconeixement del dolor causat per les víctimes. "Altra cosa és que l'esquerra abertzale no hagi fet una lectura autocrítica del seu passat, que no hagi fet una lectura autocrítica de la necessitat que hi hagués una organització terrorista que condicionés la vida política i", ha remarcat."Això és el que l'esquerra abertzale té pendent de dir: que ETA mai hauria hagut d'existit, o que la violència va ser absolutament injustificada", ha apuntat el lehendakari. També a Catalunya Ràdio, Otegi ha defensat que l'esquerra abertzale ha protagonitzat unamb la declaració de dilluns, i ha assegurat no entendre que Urkullu i el PNB estiguin "enfadats" quan el país està "molt content". Al mateix temps, ha afirmat que han fet aquest pas perquè "ara tocava" i ha admès que no tothom hi està d'acord, tampoc dins les files de Bildu, perquè pensen queQuan se celebraven ahir els deu anys de la, els dos representants majoritaris de l'esquerra abertzale van voler mostrar el seu penediment per tot el mal provocat per la violència d'ETA i van voler tenir unes paraules "per absolutament totes les víctimes" i així poder, en les seves paraules, "transitar cap a una pau duradora".i des d'aquest sentiment sincer afirmem que mai hauria d'haver-se produït, no pot satisfer ningú que tot allò passés. [...] Hauríem d'haver arribat abans a Aiete", va afirmar Otegi des del Palau d'Aiete -justament on es va celebrar la conferència fa deu anys-. Tots dos representants de l'esquerra abertzale van constatar que el procés de pau que s'ha viscut al País Basc ha estat fructífer "gràcies a tota la societat basca", sense excepcions.

