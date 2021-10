El 34% de les dones diagnosticades amb càncer de mama perden la feina

El 34% de les donesperden la feina o s'han vist obligades a deixar-la i prop del 70% han vist reduït el salari o els ingressos. Són dades d'un informe de l'Associació contra el càncer a Barcelona, que l'entitat posa en relleu aquest dimarts amb motiu del Dia Mundial contra el càncer de mama.L'informerecull que el 15% de les dones diagnosticades amb càncer de mama estan en situació d'extrema vulnerabilitat sobretot per la pèrdua de la feina o dels ingressos. El diagnòstic de la malaltia se suma en alguns casos a la precarietat laboral que pateixen més les dones. El diagnòstic de la malaltia també implica que la persona afectada i la família hagin de fer front a despeses imprevistes.Segons l'estudi, prop de la meitat (46%) afirmen que han pagat més de 5.000 euros de despeses directes per la malaltia. Si es tenen en compte les cures al pacient i ajuda a la llar,. L'estudi també recull que, sense les aportacions econòmiques de la Seguretat Social, les assegurances privades, les ONGs i les famílies, la xifra de llars que han assumit un sofriment econòmic superior als 25.000 euros s'elevaria al 46%.i cures en els períodes més durs de la malaltia, que en el 22% dels casos es prolonguen més enllà dels 6 mesos. Davant d'aquestes situacions,i un 4% d’aquestes no té cap mena de suport familiar o extra familiar.

