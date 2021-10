Detingut a Barcelona un pedòfil que va escapar dels Estats Units

La Guàrdia Civil va detenir el passat 22 de setembre a Barcelona unper haver fugit estant sota arrest domiciliari. El 2010, les autoritats d'aquest país van localitzar al domicili de l'arrestat a Nova York diversos arxius ambtant en la seva xarxa d'intercanvis com en diferents dispositius.Un cop detingut, i en situació d'l'home es va desfer de la polsera de localització i. Des del 2012, any en què no va comparèixer al judici sobre els fets investigats – ha passat per, elLava començar la recerca de l'home elen disposar d'indicis fiables sobre la seva possible localització. A partir d'aquí, el cos va iniciar gestions amb diferents cossos policials europeus, que anaven corroborant el seu pas per aquests països.D'aquesta forma, van confirmar quedes d'on es va traslladar a Berlín per continuar exercint la docència, de la mateixa manera que ho va fer a Londres. Les diferents acadèmies d'idiomes per a les que va emetre currículums no tenien coneixement dels seus antecedents per delictes de pornografia infantil, ja que els certificats d'antecedents exigibles són nacionals dels mateixos països.El detingutmodificant l'ordre dels seus cognoms i utilitzant un nom compost. Finalment, el 22 de setembre els agents el van detenir a, onL'operació s'ha portat a terme per l'Equip de Fugits de la Justícia de UCO, comptant amb el suport de la Unitat de Policia Judicial de la Zona de la Guàrdia Civil de Catalunya. El detingut ha passat a disposició de Jutjat d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional en funcions de guàrdia.

