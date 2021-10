El PSC posa en marxa les converses per impulsar una moció de censura a Badalona

Elmou fitxa i començarà a explorar aquest matí amb l'oposició la possibilitat de presentar una moció de censura a Badalona. Després que la direcció nacional del partit deixés a les seves mans la decisió, el regidores reunirà aquest matí amb les forces de l'oposició per intentar aplegar els suports suficients per expulsar Xavier García Albiol, que es nega a dimitir.Així ho ha explicat en declaracions al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4 i de La 2. "Albiol continuaen la no dimissió malmetent la dignitat de la institució", ha lamentat Guijarro. Amb tot, no ha fixat cap termini per presentar la moció de censura, que estarà encapçalada per ell per optar a l'alcaldia, perquè considera que s'han de "fer les coses bé" i estalviar a la ciutat la "picabaralla" política.La política acontinua sent un vesper. Un cop més, la ciutat s'exposa a un canvi d'alcalde, el quart en sis anys, aquesta vegada arran de la revelació dels papers de Pandora, que han deixat al descobert queva estar vinculat a una empresa offshore a Belize entre el 2005 i el 2015, quan ja era alcalde. A hores d'ara, es nega a dimitir i torna a planar sobre l'oposició la presentació de la moció de censura. La direcció del PSC es va reunir dilluns per la tarda i va decidir no mullar-se sobre què cal fer, un veredicte que deixen en mans del seu regidor badaloní"Tota la confiança perquè Rubén Guijarro i el seu equip prenguin la millor decisió per a Badalona", ha dit la portaveu del PSC,, després que l'executiva hagi debatut la situació. Els sis regidors socialistes, que van sera les darreres municipals, són clau per aconseguir la-Guanyem en té 4, ERC té 3 regidors, els comuns 2 i Junts un- per fer prosperar una moció de censura.La governabilitat de Badalona torna a estar oberta en canal quan falten 20 mesos per a les municipals. No es tracta només de sumar els suports per presentar la moció de censura, sinó en pactar una fórmula de govern. Les úniques directrius que transmeten des de la cúpula comandada per Salvador Illa és queamb un Albiol que es nega a dimitir i que en els darrers dies "ha enganyat i dit mentides". Aquest missatge va adreçat en bona part a Ciutadans, que ha enviat una carta tant al PP com al PSC per demanar-lo que donin suport a un altre dirigent popular per rellevar Albiol a l'alcaldia.En tot cas, Romero ha recordat que porten dies insistint en la dimissió d'Albiol. A més de l'alcalde, també el regidor popularestà esquitxat en el cas. Els comuns encapçalats perhan tornat a demanar aquest dilluns que Albiol dimiteixi o bé s'activi la moció de censura. Tot plegat, mentre Guanyem i ERC advoquen per teixir l'acord d'esquerres que no va ser possible el maig de l'any passat i que va acabar amb el retorn inesperat del PP a l'alcaldia.En aquella ocasió, es va haver de rellevar el socialista, que va ser enxampat begut i saltant-se el confinament de la pandèmia, a més d'agredir als agents policials. La disputa per l'alcaldia entre els socialistes i Guanyem va saltar pels aires per la diferència de criteri entre les dues formacions a l'hora de repartir-se el comandament de la ciutat. "L'alcaldia no serà un problema", diuen aquesta vegada, però entre els actors en joc encara pesa l'experiència de l'acord del 2015 que va fer alcaldessai que va acabar dinamitat i amb els socialistes presentant amb només tres regidors una moció de censura l'any 2018 avalada pel PP que va situar Pastor a l'alcaldia.Mentre l'oposició continua demorant la moció de censura malgrat que Sabater ja no és regidora de la ciutat, Albiol manté que no pensa dimitir per una "activitat mercantil de fa 16 anys" que defensa que és legal i que, insisteix, mai va exercir. Aquest dilluns ha suspès les reunions setmanals del govern amb l'oposició sense especificar-ne el motiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor