Campanya d'1,5 milions d'euros en bons de viatge per fomentar el turisme fora de temporada

La directora general de Turisme,, ha anunciat aquest dilluns una campanya promocional de la Generalitat dotada amb 1,5 milions d'euros en bons de viatge per fomentar el turisme fora de temporada, segons ha assegurat la patronal del sector.Domènech ho ha dit en unaque s'ha celebrat a Tarragona i que ha reunit les entitats principals del sector, que representen. "Volem que aquest milió i mig es vengui i acabi fent sold out", ha indicat Domènech. A la taula, les empreses també han reclamat que"fins que sigui necessari" per afrontar la recuperació després de la pandèmia."Estem amb les caixes buides. Els establiments turístics o s'han endeutat o han hagut de canibalitzar estalvis", han alertat fonts del sector. "Hi ha una certa recuperació, però és lenta i per tant les mesures estrella del govern d'Espanya han de continuar fins que calgui", han afegit.Una altra de les inquietuds del sector és la". Un problema que des del sector s'ha demanat abordar "de forma immediata". Altres peticions són que es reformuli la taxa turística amb la participació de les associacions per la tasca en la recaptació.Finalment, la patronal ha insistit en la necessitat d'establir "microcampanyes intel·ligents" deque prevegin i reflecteixin la diversitat del país i en la d'adaptar els protocols del sector a la situació actual.

