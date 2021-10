La policia no vol marxar: els pressupostos de l'Estat preveuen reformar la comissaria de Via Laietana

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Podeu llegir-hi notícies com aquesta

L'any 2017, quan governava el PP, el PSOE es va unir a les minories al Congrés per aprovar una moció d'ERC que reclamava convertirde Barcelona en un centre de memòria de la repressió franquista. S'hi van torturar centenars de persones durant la dictadura i després. Però un cop són al govern, els socialistes han canviat d'opinió fins al punt de dir que la comissaria representa valors democràtics . No volen sentir a parlar de resignificar-la o transferir-la per convertir-la en espai de memòria al centre de la capital. Fins al punt que n'han previst la reforma per seguir-la usant de comissaria.Així consta al projecte de pressupostos generals de l'Estat presentats la setmana passada pel govern del PSOE i Podem.. Les obres haurien de començar el 2022 i acabar el 2025 i per cada any de treballs hi ha prevista una despesa de més de dos milions.Després de la despesa prevista per reformar els serveis centrals del CNP al complex de Canillas de Madrid, la de l'edifici de la Via Laietana és, si cap grup ho esmena,que preveu el ministeri en dependències policials. No pensen marxar, vaja.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor