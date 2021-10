El cas de la nena de 4 anys que va morir ofegada a la piscina de Ripoll arriba a judici a partir d'aquest dimarts al jutjat penal 5 de Girona. Els fets van passar el 19 de maig del 2017 durant un curset de natació.



La menor hi participava amb 26 alumnes més. Quan ja s'havia acabat l'activitat, es van adonar que la petita no hi era i la van trobar surant a la piscina. Malgrat les maniobres de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida. Les acusacions demanen 3 anys de presó per a quatre monitores i el director de la piscina per un homicidi imprudent. En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia demana una indemnització de 166.615 euros i l'acusació particular de 300.000.

arriba a judici a partir d'aquest dimarts al jutjat penal 5 de Girona. Els fets van passar el 19 de maig del 2017 durant un curset de natació.La menor hi participava amb 26 alumnes més. Quan ja s'havia acabat l'activitat, es van adonar que la petita no hi era i la van trobar surant a la piscina. Malgrat les maniobres de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida. Les acusacions demanen. En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia demana una indemnització de 166.615 euros i l'acusació particular de 300.000.

"Desatenció" del servei de socorrisme

El pare de la nena i el seu advocat, Carles Monguilod. Foto: ACN

No es van adonar que faltava una nena

té previst jutjar a partir d'aquest dimarts quatre monitores i el director de la piscina municipal de Ripoll pel cas de la nena de 4 anys que va morir-hi ofegada fa quatre anys. La jutgessa del jutjat d'instrucció 1 de Ripoll va decidir enviar a judici els cinc implicats perquè hi veia indicis d'homicidi per imprudència greu.encapçalada pel lletrat Carles Monguilod en nom de la família de la víctima, sostenen que el 19 de maig del 2017 a la piscina s'hi feia una de les sessions del curs de natació amb els alumnes de P4 de l'escola CEIP Pirineu de Campdevànol. L'activitat es feia en horari lectiu escolar i va durar des de les 10.50 hores a les 11.40 hores. Aquell dia –i segons el quadrant elaborat pel director- havien de fer el curset quatre monitores però dues d'elles no van poder assistir-hi. Per això, el director va substituir-les, malgrat que una de les substitutes també tenia encomanada la tasca de socorrista.Les acusacions relaten que cada una de les monitores tenia assignats uns alumnes concrets, fent les activitats durant els primers 40 minuts a la piscina petita excepte el grup que duia una de les monitores acusades, que les feia a la gran. Per aquest motiu, exposen, el director va decidir que aquesta monitora faria, alhora, de socorrista de la piscina gran i de monitora d'un grup P4 i que una altra monitora, també faria aquestes funcions en el seu grup –en el que es trobava la víctima- a la piscina petita i de socorrista a la mateixa. "Provocant amb tal decisió una desatenció del", remarca.Un cop acabats els 40 minuts d'activitats, la monitora i socorrista de la piscina gran juntament amb els alumnes que tenia al seu càrrec, es van desplaçar a la piscina petita on tots els alumnes junts havien de fer 10 minuts de jocs.Segons les acusacions, durant aquells deu minuts, la monitora i socorrista de la piscina gran es va quedar fora de la petita, a l'interior s'hi van quedar dues monitores i la que feia de socorrista de la piscina petita "se'n va anar sense causa justificada," i "obviant les conseqüències que se'n derivaven, deixant els nens a càrrec de les altres tres monitores".Un cop acabada l'activitat, les acusacions relaten que els alumnes i les tres monitores van desallotjar la piscina petita sense que "en el més elemental exercici de les funcions encarregades" s'asseguressin que tots els alumnes havien sortit de l'aigua. També apunten que van desatendre "la més elemental funció de vigilància per evitar que algun dels menors pogués acudir de nou a la piscina, amb elque comportava".Però no només això. Les acusacions sostenen que no es van adonar que faltava la víctima fins que la professora de l'escola va veure que al banc on els nens havien deixat les seves coses hi havia. A les 11.42, la van trobar a la piscina inconscient. Malgrat les maniobres de, no va recuperar el pols i el SEM en va certificar la mort per asfíxia per submersió a les 13.15 hores.Les acusacions considera que els fets són constitutius d'un delicte d'homicidi imprudent. Per això, demana 3 anys de presó per a les quatre monitores que aquell dia treballaven al curset i per al director de la piscina. A més, demana 4 anys d'inhabilitació especial per treballar com a monitors i socorristes o per dirigir les instal·lacions esportives.En matèria de, la Fiscalia xifra a indemnització en 166.615,50 euros. L'acusació pública demana que els acusats afrontin la indemnització de manera "conjunta i solidària" però considera que les asseguradores han de respondre com a responsables civils directes i que lsiguin responsables civils subsidiaris. Això vol dir, que podrien haver d'assumir el pagament d'indemnitzacions en cas de condemna.L'acusació particular exercida per l'advocatque subscriu fil per randa la tesi de la Fiscalia i demana la mateixa pena per als acusats, discrepa en canvi a l'hora de quantificar les indemnitzacions. L'acusació reclama 300.000 euros per als pares, la germana i els avis de la nena.