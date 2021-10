Bartomeu diu que «ningú ha posat la mà a la caixa» però admet haver portat el club «al límit»

". Així de clar ha estatdavant qui l'acusa d'irregularitats durant la seva etapa a la presidència del Barça en una entrevista al programa Vaques Sagrades d'Esport3. L'expresident, però, també ha fet autocrítica i ha admès "alguns errors", com "" amb els salaris o "no renovar l'equip després de".En l'aspecte econòmic, Bartomeu ha fet una defensa fèrria de la seva gestió, i justificant les pèrdues -com ja havia fet en diverses ocasions- a l'arribada de la. "Érem el club més valuós l'any 2020 segons la revista Forbes, però hem perdut 500 milions d'euros per la", ha explicat l'expresident, que creu que el compte final de pèrdues sense pandèmia seria de 50 milions d'euros. Sobre el "" del qual parla la junta de, Bartomeu afirma "no veure'l ni entendre'l"."Que valorin la junta directiva per tot el seu mandat; hem guanyatamb el primer equip de futbol i innumerables amb la resta de seccions", ha demanat Bartomeu en resposta alsque aquest diumenge van demanar unacontra la seva junta. A més, ha recordat que abans de la pandèmia "tots els òrgans reguladors" avalaven els comptes del club.En la part esportiva, Bartomeu sí que s'ha mostrat més crític. Per una banda, ha reconegut "haver anat al límit" amb elsdels jugadors, però ho ha defensat com una política per "ser competitius esportivament i econòmicament". Per l'altra, ha lamentat "no haver renovat l'equip després de Liverpool", en referència a l'eliminació ael 2019.", ha confessat, a la vegada que també ha deixat anar una última notícia: "Els jugadors i la directiva vam acordar la substitució de". Sobre l'actuació esportiva de la junta de Laporta, Bartomeu ha criticat el fet d'haver deixat marxar: "No ha estat una bona decisió deixar-lo marxar aquest estiu". De fet, sobre l'argentí també ha revelat que un mes abans que comuniqués que volia marxar, tenien pactada una, "fins després del mundial de".​​

