Es deixa les claus a casa, el prenen per lladre quan intenta entrar-hi i acaba trencant-se la cama

Un home va acabar amb eldesprés de caure per un marge quan fugia d'un home que l'amenaçava amb un pal al carrer Burés de Castellbell i el Vilar. A la 1 del migdia, va arribar alsuna trucada que els informava d'una presumpta agressió i amenaces a Castellbell i el Vilar.Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres patrulles de la policia catalana i una ambulància del SEM, que quan van arribar a lloc van comprovar que tot plegat s'havia precipitat per un mal entès. L'home que havia patit la fractura del genoll i el taló s'haviai va intentar accedir-hi per la part de darrere on hi ha un hort.El propietari de l'hort es va pensar que l'home hi accedia per robar-lo i el va empaitar amb un pal. En la fugida l'home va caure per un terraplè i es va fracturar la cama. L'home va ser atès per personal sanitari al lloc dels fets i posteriorment va ser traslladat a[plantillasucessos]

