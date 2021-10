La direcció del PSC no es mulla sobre la moció de censura a Badalona

La política acontinua sent un vesper. Un cop més, la ciutat s'exposa a un canvi d'alcalde, el quart en sis anys, aquesta vegada arran de la revelació dels papers de Pandora, que han deixat al descobert queva estar vinculat a una empresa offshore a Belize entre el 2005 i el 2015, quan ja era alcalde. Però a hores d'ara no està clar que l'oposició pugui assolir un acord per presentar una moció de censura. La direcció del PSC s'ha reunit aquesta tarda i ha decidit no mullar-se sobre què cal fer, un veredicte que deixen en mans del seu regidor badaloní"Tota la confiança perquè Rubén Guijarro i el seu equip prenguin la millor decisió per a Badalona", ha dit la portaveu del PSC,, després que l'executiva hagi debatut la situació. En les últimes hores, Guijarro només ha deixat clar que s'ha d'expulsar Albiol de l'alcaldia, però no ha aclarit amb quina fórmula pretén fer-ho. Els sis regidors socialistes, que van sera les darreres municipals, són clau per aconseguir la-Guanyem en té 4, ERC té 3 regidors, els comuns 2 i Junts un- per fer prosperar una moció de censura.Tots els càlculs i moviments dels partits a la ciutat es fan amb la mirada situada en què falten menys de dos anys per a les pròximes municipals. Les úniques directrius que transmeten des de la cúpula comandada per Salvador Illa és queamb un Albiol que es nega a dimitir i que en els darrers dies "ha enganyat i dit mentides". Aquest missatge va adreçat en bona part a Ciutadans, que ha enviat una carta tant al PP com al PSC per demanar-lo que donin suport a un altre dirigent popular per rellevar Albiol a l'alcaldia.En tot cas, Romero ha recordat que porten dies insistint en la dimissió d'Albiol, un escenari que podria obrir la porta perquè el PSC pogués valorar negociar amb els populars. A més de l'alcalde, també el regidor popularestà esquitxat en el cas. Els comuns encapçalats perhan tornat a demanar aquest dilluns que Albiol dimiteixi o bé s'activi la moció de censura. Tot plegat, mentre Guanyem i ERC advoquen per teixir l'acord d'esquerres que no va ser possible el maig de l'any passat i que va acabar amb el retorn inesperat del PP a l'alcaldia.En aquella ocasió, es va haver de rellevar el socialista, que va ser enxampat begut i saltant-se el confinament de la pandèmia, a més d'agredir als agents policials. La disputa per l'alcaldia entre els socialistes i Guanyem va saltar pels aires per la diferència de criteri entre les dues formacions a l'hora de repartir-se el comandament de la ciutat. "L'alcaldia no serà un problema", diuen aquesta vegada, però a la seu del PSC encara pesa l'experiència de l'acord del 2015 que va fer alcaldessai que va acabar dinamitat i amb els socialistes presentant amb només tres regidors una moció de censura l'any 2018 avalada pel PP que va situar Pastor a l'alcaldia.Mentre l'oposició continua atrapada sobre com procedir malgrat que Sabater ja no és regidora de la ciutat, Albiol manté que no pensa dimitir per una "activitat mercantil de fa 16 anys" que defensa que és legal i que, a més, mai va exercir.

