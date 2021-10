Colau recorda entre llàgrimes el seu passat activista: «He viscut coses molt dures»

"La fuerza de la gente es nuestra motivación, nuestra inspiración y la demostración de que el sí se puede no es una consigna vacía, sino la realidad que nos ha llevado aquí"



Ada Colau sobre la nueva Ley de Vivienda👇 pic.twitter.com/jp5mkwYrCw — Podemos Illes Balears (@PodemosBaleares) October 18, 2021

s'ha emocionat tot recordant entre llàgrimes el seu passat com a. "He viscut coses molt, molt dures", ha explicat en una intervenció al, en el marc d'unes jornades sobre habitatge organitzades per. L'actual alcaldessa deva ser portaveu de la"Hem viscut compot vèncer a", ha iniciat el seu discurs en què ha recordat "aquella gent criminalitzada a la qual s'assenyalava per haver estatpel sistema financer espanyol" però que "ha guanyat moltíssimes batalles". D'allà, Colau creu que en va sortir una "força de la gent" que van permetre "".

