Elha obert aquest dilluns les seves portes al recinte de Fira Barcelona amb lacom a fil conductor. És una edició en què sobresurten especialment els productes sostenibles i socialment responsables tant pel que fa als ingredients com als envasos per adaptar-se a les necessitats d'uns consumidors cada cop més conscienciats amb elCom a productes innovadors, el saló, que es podrà visitar fins al 20 d'octubre, ha tingut entre els suggeriments més destacats, paté de gall del Penedès, salsa d'olives líquides, rigatoni de llenties, vi en llauna,i polvorons de tomàquet.L'eliminació del plàstic d'un sol ús és una de les constants de molts productors participants al saló, com Múria Bio, que ha proposat caramels de mel ecològica amb un envàs 100% compostable. En aquesta línia, Gloop Cubiertos Comestiblessegons la cofundadora de l'empresa, Marta Maneja,. "Nosaltres naixem per donar resposta al plàstic d'un sol ús, i busquem proporcionar una alternativa sostenible, però també pràctica", ha dit en declaracions a l'ACN. En aquest cas, les culleretes aguanten entre 14 i 20 minuts en contacte amb el menjar i la beguda, i estan fetes de civada i de fibra de cacau. Les que han presentat enguany són, però tambéen forquilles, pals de sushi i culleres enHorts del Silenci ha presentat al saló. El seu responsable, Ramon Pons, ha destacat que l'ou vegetal és una, amb proteïna vegetal, i que està absent d'al·lèrgens, de manera que "".

