Un futbolista gai de la lliga anglesa confessa la seva «por a ser crucificat»

Unde la lliga anglesa -- ha confessat la seva por a ser "crucificat" si fes pública la seva condició sexual. "Estem ai hauria de ser lliure de dir a tothom qui soc, però hi ha alguns aficionats a les grades que encara estan als", explica el futbolista en unaal diari britànic The Sun.En la mateixa missiva, el jugador confessa també que ha necessitatper superar el fet d'haver d'amagar la seva condició sexual: "Quan jugo crec que ho han endevinat -que és gai- i". El futbolista es pregunta també si és "per la roba" que porta fora dels terrenys de joc. "M'ha afectat molt mentalment, és aterridor", relata."Esticde ser qui soc i m'agradaria dir-ho, però em crucificaran", conclou. Precisament un altre futbolista -o potser el mateix- de la màxima competició del futbol anglès va publicar una altra carta molt semblant el juliol del 2020 on afirmava: "".​​

