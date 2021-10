El SOC destina 125 milions d'euros a subvencionar contractes a joves

216 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació per a joves

Les personessón històricament un delsi la precarietat laboral. Ara, la sevapels efectes econòmics i socials de la pandèmia de la Covid-19. Segons les dades de l’EPA del segon trimestre de l’any, la, enfront del 12,3% de la població general.Per reduir aquesta xifra i ajudar les persones joves a inserir-se en el món laboral, el Departament d’Empresa i Treball posa en marxa diferents programes de foment de l’ocupació i la contractació per als joves. “Des del Govern hem impulsat la inversió més gran de la història en polítiques actives, un pla de xoc de 917 milions d’euros per fer front a l’atur. Aquests recursos van adreçats als col·lectius més afectats per aquesta falta de feina, entre ells els joves. Volem oferir-los les eines per poder revertir aquesta situació” ha explicat el conseller d’Empresa i Treball,Durant aquest darrer trimestre, el(SOC) oferiràassociat, per a ladurant un any i a jornada completa. La meitat del pressupost (62,5 milions d’euros) es destinarà específicament a contractes en pràctiques per a joves amb formació (ja sigui títol universitari, cicles formatius de grau mig, superior o equivalents, o certificats de professionalitat), i l’altre meitat, a contractes per a joves que no poden subscriure un contracte de pràctiques. En total, es preveu laLes persones joves en situació d’atur interessades en ser contractades dins d’aquests programes s’han de posar en contacte amb la seva Oficina de Treball a través del telèfon 900 800 046. Els requisits són tenir entre 16 i 29 anys i estarcom a demandant d’ocupació no ocupat. Trobareu tota la informació en aquest web Pel que fa a les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat que vulguin contractar un treballador jove amb l’ajut econòmic del SOC, hauran d’estar constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. Les empreses també podran sol·licitar la bonificació de contractes a joves de manera retroactiva, fins a un mes abans de la publicació de la convocatòria de les subvencions.Per sol·licitar l’ajut a la contractació hauran de presentar la sol·licitud, segons models normalitzats, i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’ espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al Canal Empresa , concretament buscant “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits.L’ajut es podrà sol·licitar a partir de la publicació de les convocatòries, prevista per a la primera quinzena del mes de novembre. La informació serà consultable al web del SOC En total, eldestinarà, entre el 2021 i el 2022, a polítiques actives d’ocupació adreçades únicament a les persones joves. Uns programes específics que es veuen complementats també amb d’altres actuacions del SOC i del Departament dirigides a la població general, on també hi tenen cabuda les persones treballadores joves.Aquest pressupost històric, procedent en gran part dels fons REACT-EU per tal d’afrontar les conseqüències de la crisi de la covid-19 i sacsejar les xifres de desocupació juvenil, permetrà beneficiar més dea través dels ajuts a empreses per a la contractació de menors de 30 anys en situació d’atur; dels programes d’orientació, formació i experiència laboral per a joves que necessiten un suport específic, i dels programes de formació professional per a l’ocupació. En definitiva, un conjunt d’actuacions per donar una resposta adequada a les necessitats i realitats laborals de cada jove.Trobareu tots els programes del SOC al web

