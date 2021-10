Salut i el CIMTI assessoraran cinc projectes d'innovació tecnològica en salut mental

Eli acompanyaràque abordin lade lai que millori el. El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) selecciona anualment diversos projectes per fer-los acompanyament i assessorament.El director del CIMTI, l'exconseller d'Universitats Manuel Balcells, ha explicat que el Repte CIMTI es fa amb el suport de la Fundació Leitat, l'AQuAS i el CIMIT de Boston. Des del 2017 dona suport a projectes d'innovació aplicada a la salut. Analitzant la situació de la salut mental es van identificar 24 necessitats prioritàries que es van resumir en set. Finalment, els projectes podran tenir una de les tres temàtiques esmentades.De totes les que arribin, se'nen la seva implementació, repercussió, impacte social i en el sistema sanitari. "Han de ser solucions bones, transformadores", ha dit Balcells. Els projectes seleccionats no rebran finançament directe del CIMTI, sinó queEl conseller de Salut, Josep Maria, ha remarcat quei per això ara són més necessaris aquests projectes. A més, ha recordat que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor