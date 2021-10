Els acusats pel Castor minimitzen davant del jutge l'abast dels terratrèmols

L'expresident d'Escal UGS, Recaredo del Potro (dreta) i l'exconseller delegat, José Luis Martínez Dalmau (esquerra), asseguts al banc dels acusats en la primera jornada del judici del Castor Foto: ACN / J. Marsal

El judici pels terratrèmols delha començat a quarts d'onze aquest dilluns, amb la declaració dels dos acusats, que han minimitzat l'afecte dels sismes. Tant Recadero del Potro, expresident d'Escal UGS, com José Luis Martínez Dalmau, exconseller delegat, han assegurat a l'Audiència de Castelló que les injeccions de gas al magatzem submarí causants de més d'un miler de terratrèmolsque podia admetre l'estructura. Un argument que ja van utilitzar en la instrucció judicial i que diversos experts i estudis posteriors han qüestionat.Del Potro i Martínez Dalmau, que s'han desentès de les decisions tècniques diàries, estan sent jutjats per unper mantenir les injeccions quan ja sabien que provocaven moviments sísmics. Al respecte, han explicat que van reduir els cabals, pocs dies abans d'acabar. Els dos acusats eren els responsables de l'empresa Escal, l'adjudicatària del magatzem de gas submarí, controlada en un 66,7% per l'empresa ACS, deEl primer en declarar ha estatque ha acceptat respondre les preguntes de totes les parts. Ha assegurat a la fiscal que ni tenia tasques executives ni tenia poders i que aquesta feina requeia en el coordinador i director general de la companyia,, que ja és mort.Els dos acusats s'enfronten a penes deper delictes contra el medi ambient amb risc per la vida humana i han arribat junts a la Ciutat de la Justícia de Castelló, i han fet cua amb els seus advocats abans d'accedir als jutjats.El judici ha arrencat aquest dilluns després de vuit anys, i està previst que hi hagi onze sessions. Per davant del jutge desfilaran uns. S'ha arribat a judici gràcies a una denúncia presentada per més d'un centenar d'afectats pes terratrèmols i que reclamen una indemnització milionària pels danys psicològics patits.

