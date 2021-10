Ofereixen 5.800 euros al mes només per mirar «Els Simpson»

és una de les sèries d'animació més longeves i populars de la pantalla petita. Els seguidors més fidels, que miren un cop i un altre els capítols antics, troben que en aquest programa de dibuixos s'han avançat esdeveniments del futur, com ara la pandèmia de la Covid o l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units.L'empresa Platin Casino vol aprofitar aquesta capacitat endevinatòria de la ficció nord-americana i per això ha publicat una oferta de treball per seleccionar un analista que descobreixi els esdeveniments que esperen a la població mundial l'any 2022.La feina, amb un salari de 5.800 euros al mes, consisteix a mirar durant més de 35 hores a la setmana capítols d'Els Simpson. "De cara al nou any hem pensat que és la millor manera de posar a prova a Els Simpson i veure si, després de buscar en cada episodi, podem predir el que ens ofereix l'any vinent i el futur", afirma l' oferta A més de percebre el sou de 9,25 dòlars per episodi (uns 8 euros al canvi), el treballador obtindrà un subministrament setmanal de dònuts i se li abonaran les factures de la connexió a internet i la subscripció a Disney+, la plataforma que allotja els capítols de la sèrie.Els requisits per optar a la peculiar feina són ser major d'edat i parlar anglès amb fluïdesa, i les sol·licituds es poden enviar fins al 31 d'octubre.​​

