ERC sosté que el pagament dels avals al Tribunal de Comptes es va «coordinar» amb Junts

ERC ha explicat que el pagament de les fiances alper intentar evitar l'dels alts càrrecs que van impulsar l'acció exterior del procés ha estatamb Junts des del mes de juny i que divendres la formació de Carles Puigdemont sabia que els republicans sufragarien. Així ho ha explicat la secretària general adjunta d'ERC,, que ha defensat la "solidaritat" davant de la repressió.Els dos partits independentistes van xocar de nou divendres per l'anunci que van fer els republicans, que han abonatque serveixen per cobrir els afectats entre el període 2016-2017 i, per tant, també Puigdemont. Junts va negar en un comunicat que això fos així tot replicant que la quantitat dels republicans servia per cobrir la fiança que es demanava ai que no s'havia contactat amb l'expresident de la Generalitat.De fet, Junts també va anunciar que havia presentatde la mà de la Caixa de Solidaritat. Aquesta quantitat prové de béns i immobles dels afectats, mentre que en el cas d'ERC, els 2,1 milions són monetaris. "Per sort, tenim els comptes sanejats", expliquen fonts republicanes."Les decisions que es van prendre el mateix divendres es van fer de forma coordinada entre les formacions independentistes afectades", ha insistit Vilalta, que en la línia del que va dirdissabte, ha subratllat que "no es deixarà ningú a l'estacada".

