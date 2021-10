La direcció dees reunirà dilluns de la setmana vinent amb una decisió clau sobre la taula: presentar -o no- una. La posició definitiva només s'adoptarà després de mantenir reunions amb, a qui continuen pressionant per acceptar un front comú de l'independentisme alque permeti obtenir més rèdits davant. Quines són lesque, per ara, fixa Junts a l'hora de negociar amb el govern espanyol? En essència, aquests: traspàs de, blindatge delen la llei de l'audiovisual, gestió dels, política energètica i recursos contra el. I, per damunt de tot, un mecanisme que garanteixi el compliment dels acords als quals es pugui arribar amb l'Estat en clau política i pressupostària. De moment, els republicans tampoc han decidit si presentaran esmena a la totalitat Ho acabaran de madurar, com Junts, en el transcurs d'una setmana en la qual el partit deaspira a mantenir reunions amb els socis de Govern per decidir sobre la qüestió. Fa dues setmanes,, president del grup parlamentari de Junts, va demanar auna negociació conjunta dels comptes estatals, però el president de la Generalitat va esquivar l'oferta . Artadi ha indicat que hi ha qüestions de les converses amb l'Estat que ja haurien d'estar resoltes, com és el cas de la gestió dels fons europeus, pactada prèviament entre ERC i el PSOE. "Davant d'aquesta evidència i aquesta acumulació dedavant de les promeses, incompliments icontra Catalunya, tornem a fer una crida a la coordinació del vot independentista a Madrid", ha indicat la portaveu de Junts.Artadi també s'ha mostrat alertada pel to de Sánchez en el congrés del PSOE d'aquest cap de setmana a València , que ha servit per entronitza-lo com a líder omnipotent del partit a les portes d'un nou cicle electoral. La dirigent de Junts ha apuntat que el fet de no voler abordar l'autodeterminació "elimina" de facto la taula de diàleg -integrada per membres d'ERC, PSOE i Unides Podem-, i ha detectat senyals d'involució, entre els quals hi ha situat el suport deal president del govern espanyol."Si no ens creiem la força que tenim, serà molt difícil", ha indicat Artadi, que veu "molt mínimes" les qüestions que planteja Junts. "Em sembla escandalós. No hem de blindar que necessitem Rodalies que funcioni? No hem de blindar els serveis sanitaris? El que demanem és molt mínims. Possiblement, si no ens creiem la força que tenim i si no l'exercim, serà molt difícil. Tenim la voluntat de fer front comú i de plantar-nos amb les línies vermelles", ha remarcat la portaveu de la formació, que també ha ressaltat queArtadi, a banda, ha lamentat el desencontre amb ERC pel pagament de les fiances davant delper l'acció exterior de la Generalitat. "No hauria d'haver passat", ha indicat Artadi en referència al xoc entre socis per les aportacions fetes per cadascú davant de l'organisme fiscalitzador. "Cal un front comú antirepressiu", ha indicat la dirigent de Junts, que ha evitat concretara les fiances a banda dels béns i les propietats d'alguns dels encausats. "No pot ser que es demani implicació a determinades persones i després tot siguin", ha indicat la portaveu de la formació.L'endemà que el Tribunal de Comptes decidís rebutjar l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) per cobrir els alts càrrecs del Govern, ERC i Junts es van activar per fer front al pagament de les fiances de. A primera hora de la tarda de divendres, els republicans van comunicar que havien sufragat 2,1 milions i que això permetia salvaguardar tots els alts càrrecs del Govern del període 2016-2017, inclòs. Al vespre, Junts assenyalava que havia dispositat 3,3 milions pels càrrecs dels executius compresos entre el 2011 i el 2017 -liderats per, primer, i després per Puigdemont-, una quantitat que prové d'una col·lecta i també de béns.En un comunicat enviat a les 20.25 d'aquest divendres, Junts va clarificar que al llarg de la jornada s'han presentat davant del Tribunal de Comptes avals per valor deper evitar els embargaments als encausats. "ERC ha presentat avals per salvaguardar la responsabilitat solidària que recau sobre Romeva i no ha presentat. I en cap moment s'ha posat en contacte amb Puigdemont per cap gestió relacionada amb aquest tema", va indicar el partit, que també va apuntar que no farà "partidisme" en qüestions antirepressives. La formació va insistir que treballa amb la-ara amb l'activitat aturada- per cobrir les fiances de "tots" els encausats, segons s'assenyala en el mateix comunicat. A les xarxes van tornar a aflorar les habituals discrepàncies entre dirigents dels socis de Govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor