«Nuestros cuerpos, sus batallas», de Christina Lamb

Títol: Nuestros cuerpos, sus batallas

Autor: Christina Lamb

Editorial: Principal de los libros

Pàgines: 456

ISBN: 978-84-18216-26-8

Any de publicació: octubre 2021

Gènere: periodisme d'investigació

Aquesta és una crònica brutal i colpidora del que la guerra els fa a les dones. L'autora,, és periodista, una de les corresponsals de guerra de més prestigi del Regne Unit, i coautora de Jo soc la Malala. Amb, Lamb posa el focus en les atrocitats que la guerra provoca en les dones. Un escenari on, sobretot en els darrers anys, s'ha intensificat la violació com a arma de control de la població.Un treball de periodisme d'investigació on l'autora ens acosta les veus de les víctimes i la història d'aquelles qui, malgrat les adversitats, lluiten perquè es faci justícia. Des d'esclaves del sudest asiàtic durant la Segona Guerra Mundial, fins a joves venudes a Estat Islàmic, passant per Argentina i Bòsnia entre d'altres.