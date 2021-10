L'odissea d'un jove de 21 anys donat per mort per l'Administració

Quan una persona mor les administracions la donen de baixa d'organismes com la Seguretat Social o Hisenda. Aquest tràmit, que normalment no genera cap problema, s'ha convertit en un maldecap per a, un jove valencià de 21 anys quei estar viu.El noi va descobrir l'errada de l'administració quan el seu pare va rebre una notificació d'Hisenda que indicava que unaper al jove quedava retinguda perquè constava com a mort. Per rebre-la, el pare havia de presentar una declaració d'hereus.El pare va anar a l'oficina d'Hisenda, on li van dir que havia de demanar al Registre Civil un, segons publica eldiario.es. La gestió no va funcionar perquè a l'Agència Tributària li van explicar que constava com a mort a la base de dades del DNI."No hi dono crèdit perquè em trobo en una situació d', amb un document nacional d'identitat que no serveix per res, és paper mullat", lamenta el jove, que ha visitat dos cops el Registre Civil, dues vegades la Policia i quatre cops l'Agència Tributària, sense èxit. "Ja no sé què fer", afirma.L'errada de l'Administració genera a Isaac problemes en la seva vida diària.amb la Seguretat Social, si bé pot treballar perquè el contracte és anterior a la seva suposada mort. Ara vol matricular-se en una carrera universitària, però tem no poder-ho. "Què passarà si continua aquesta situació i vull casar-me, o comprar una casa", es pregunta.​​

