Argimon reitera que fer obligatòria la vacunació seria «contraproduent»

El conseller de Salut,, haaquest dilluns l'a l'àmbit. Així, Argimon ha rebutjat la proposta de Pimec de suspendre de treball i sou els treballadors que no tinguin certificat., ha argumentat el conseller. Com a metge i conseller, Argimon ha dit que el Govern "no vol" que sigui obligatòria, ja que elsdel món, i s'ha d'acabar de convèncer els indecisos apel·lant a la seva solidaritat amb la comunitat.A més, creu que fer-la obligatòria és unai no veu que la ministra Carolina Darias o altres consellers autonòmics apostin per aquesta via, com s'ha fet a Itàlia o proposa la patronal Pimec. Per ara, uns 350.000 treballadors catalans no estan vacunats i Argimon ha animat la ciutadania que no ha rebut cap dosi a apropar-se als punts de vacunació que encara estan oberts.​​

