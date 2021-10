ERC no ha decidit encara si presentarà esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat

El rellotge delsestà ja en marxa i els partits de l'oposició tenen temps fins el 29 d'octubre per presentar. ERC, clau per a l'aprovació dels comptes, no ha decidit encara què farà, però continua advertint el govern espanyol que està anant "en la direcció contrària" si pretén obtenir el suport republicà perquè per ara no ha generat "les condicions favorables" per entrar a negociar.El líder d'ERC, ja va advertir aquest cap de setmana que podrien tombar els pressupostos i que el passat acredita que no seria la primera vegada que ho fan. Vilalta s'ha expressat en els mateixos termes i ha especificat que generar el context per negociar passa per tenirdels acords dels pressupostos anteriors, però també perquè es produeixin "avenços" en la taula de negociació sobre el conflicte amb Catalunya."Sense avançar en lapolítica és molt difícil, per no dir impossible, avançar en qualsevol altra negociació", ha advertit Vilalta, que ha subratllat que, tot i ser negociacions que transiten en paral·lel, una condiciona l'altra. "Han de passar coses", ha dit sense més concreció i tot criticant que el govern de Pedro Sánchez sempre intenti "escapar" de la taula i pretengui deixar la interlocució en una foto.Qüestions com ela la llei de l'audiovisual també és una de les carpetes que Vilalta ha situat com a clau per generar un context de negociació, malgrat que la Moncloa considera que no hi ha marge de temps per arribar a un acord abans de la negociació dels comptes. "El PSOE i Podem no compleixen els acords de pressupostos. De veritat volen aprovar els pressupostos?? Si realment els volen aprovar, ho estan fent al revés", ha insistit tot afegint que "no els impressionen" les grans xifres d'inversió perquè "no s'acaben complint mai".Si bé els comuns han emplaçat aquest dilluns el Govern a explicar quin és el seu pla per al traspàs de Rodalies , Vilalta ha demanat a Catalunya en Comú que "no els utilitzin per fer la feina que ells no fan estant dins del govern".

