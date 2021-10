Andrea Levy comparteix una imatge commovedora des de l'hospital per conscienciar sobre la fibromiàlgia

La política catalana i delegada de Cultura, Esports i Turisme de l'Ajuntament de Madrid,, ha volgut conscienciar sobre la fibromiàlgia i ha compartit una imatge d'un dels seus ingressos a l'hospital., ha explicat Levy en una llarga publicació sobre la malaltia que va revelar aquest febrer que pateix."Hi ha moments en què el nostre cos ens demana un descans i l'hi hem de donar. El dolor, tot i que és complicat de suportar,. Demana el seu temps, però no caure en el desànim. A vegades és frustració i per això cal posar totes les teves energies al màxim per superar-mentalment, recolzar-se en les persones que al nostre voltant ens donen afecte i projectar tot el que volem fer per tirar endavant. Una aturada és també un impuls", ha escrit Levy,per l'ajuda i les cures.La popular, de 37 anys,li va ser diagnosticada el passat juliol i des de llavors rep una medicació específica per pal·liar el dolor. Levy va decidit fer-ho públic després que circulés un vídeo a la xarxa on es mostrava amb dificultats per parlar.

