Casado pressiona Sánchez perquè trenqui amb ERC

El líder del PP,, ha exigit aquest dilluns aque "si vol girar cap a la moderació, que demà trenqui amb Podem, amb els independentistes i amb Bildu". "I allí estarà el PP", ha afegit. Ha estat la primera reacció del PP després del 40 congrés del PSOE , en què Pedro Sánchez va refermar la línia "socialdemòcrata" de la seva formació En declaracions a Onda Cero, Casado ha afirmat que ell "sí que defensa laque va fer la Constitució, la que defensava la igualtat entre tots els espanyols, siguin independentistes o no,". Casado ha afirmat que el líder socialista "el que pretén és fer una modificació constitucional per donar encaix als seus", recordant que "també va prometre portar-los a Espanya, jutjar-los i no pactar amb ells".Però el congrés socialista de València no ha concretat cap projecte de reforma constitucional, més enllà de refermar una aposta genèrica pel "diàleg" i el fet que el ministre de la Presidència,, ha assumit, dins de l'estructura orgànica del PSOE, una. Però el president espanyol no ha verbalitzat cap iniciativa concreta ens entit de reforma del text constitucional.Pablo Casado ha volgut treure rellevància a la imatge d'que els socialistes han oferit en el seu congrés i en una de les fotografies que deixa l'encontre, amb un Pedro Sánchez abraçant-se aUn gest que Casado ha despatxat tot dient que "aquesta abraçada no significa res".El president del PP ha insistit en la proposta del seu partit d'introduir en el codi penal el delicte de "rebel·lió impròpia", de "rebel·lió sense violència", ja que, segons ell, "els cops d'estat ja no es fan amb cavalls o amb pistoles en un hemicicle". Sobre Bildu i la petició de perdó que avui ha fetCasado ha assegurat que l'esquerra abertzale "ha de col·laborar per resoldre 300 assassinats. Otegi no és un home de pau sinó un terrorista, i ETA va ser derrotada policialment i judicial, no pas per cessions de Rodríguez Zapatero".

