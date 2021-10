Lego vol eliminar el biaix de gènere en tots els seus productes

La marca de joguines, famosa pels seus blocs de construcció, va descobrir que els seus productes no eren atractius per a les nenes. Per contrarestar-ho va llançar Lego Friends, una gamma de productes per atreure nenes que ara podria desaparèixer.La companyia danesa ha anunciat que vol eliminar elsdels seus productes després que un estudi encarregat per l'empresa determinés que les nenes es veuen obstaculitzades per actituds "desiguals i restrictives" cap a la creativitat i el joc, segons informa la CNN.Lego s'ha compromès a garantir que les seves joguines estiguin "lliures de prejudicis de gènere i estereotips que puguin ser perjudicials", després de l'de set països diferents sobre els seus punts de vista en relació amb carreres, activitats extraescolars i joguines.La investigació va determinar que el 76% dels pares animaria els fills a jugar amb els seus productes mentre que només el 24% faria el mateix amb les seves filles. A més, segons l'enquesta els pares eren gairebé cinc cops més propensos a animar les filles a jugar a disfressar-se que els fills de gènere masculí, mentre que era quatre cops més probable que proposessin ballar o cuinar a les nenes.​​

