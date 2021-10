Suspenen de feina i sou un professor d'Astúries que posava un 10 a tots els alumnes

Yván Pozuelo explicó en un libro por qué había decidido poner la máxima calificación a (casi) todos sus alumnos: era una protesta pacífica frente a un sistema de evaluación que no tiene sentido hoy. Ahora, puede terminar suspendido tras ser expedientadohttps://t.co/RaXdzdiT8P — El Confidencial (@elconfidencial) June 10, 2021

Laha imposat unade, el professor d'un institut de Gijón, a Astúries, que. Una sanció que "equival a una multa de 30.000 euros" sota l'acusació d'atemptar contra "el dret a l'avaluació objectiva" en "haver qualificat tot l'alumnat amb la mateixa nota independentment del seu rendiment".fa més de 10 anys que fa classes, però la polèmica no va començar fins fa poc arran d'un llibre que va publicar on qüestionava el sistema educatiu actual. A més, en diverses entrevistes a mitjans de comunicació, assegurava que estava en contra de les notes perquè eren"Les notes no sumen, només resten, discriminen i segreguen", explicava, per això aplicava "la rebel·lió del 10".Pozuelo parla deAixí mateix, assegura que no haver-se retractat com li van demanar des d'Educació, encara ha empitjorat més les coses. De moment, el professorperquè va recórrer la sanció i està suspesa provisionalment. Ara caldrà veure que diu la justícia.El que està clar és que molta gent està en contra que se sancioni el professor: i és que s'ha obert una recollida de signatures per aturar el procés contra ell a la plataforma

