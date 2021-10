Així es poden aconseguir els vals descompte per al comerç de Barcelona

Des d'aquest dilluns es poden descarregar elsde 20 euros que ha llançat l'Ajuntament de Barcelona per incentivar el consum local. Dels 20 euros, la persona interessada haurà de pagar 10 euros i els 10 euros restants els subvenciona el Consistori.Hi haurà 280.000, que es poden descarregar a la pàgina web de la iniciativa , pensada per promocionar el comerç de proximitat. Es poden emprar per gastar-los en productes o serveis dels establiments adherits.El projecte és una col·laboració entre l'Ajuntament, Barnacom, Comertia, Pimec, Foment del Treball, Gremi de Restauració, Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya i el Gremi d'Hotels.​​

