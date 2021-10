Ed Sheeran revela el malson que no el deixa dormir: «Ho somio cada nit»

El cantantha decidit obrir-se en canal en una entrevista al tabloide britànici explicar un problema que, literalment, li fa perdre la son a les nits. L'artista de 30 anys, qui ha tornat al món de la música després de quatre anys sense publicar cap àlbum ni cap tema, ha explicat al mitjà britànic que pateix un problema de malsons cada nit i no sap com solucionar-lo.Sheeran ha explicat que un home l'apunta amb una pistola i li dispara al cap. Ell mateix insisteix que li passa cada nit.No vaig a teràpia, però estic segur que un terapeuta tindria molt a dir al respecte", ha respost al rotatiu tabloide. El cantant nascut a Halifax va escriure, precisament, una cançó sobre els malsons que va publicar fa més d'una dècada, tituladaThe Sun, per intentar respondre la problemàtica que pateix el cantant, ha contactat amb un expert en interpretar els somnis.explica al mitjà britànic que somiar amb un atac contra el cap és "un atac contra la identitat d'una persona".Així mateix, Wallace interpreta que Sheeran podria veure's "molt pressionat per publicar nova música" i queConsidera que la pressió del públic, la crítica i altres aspectes podrien influir a patir aquest somni on el cantant veu com l'executen d'un tret al cap.​​

