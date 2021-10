Els comuns asseguren que el 2022 serà l'any «amb més execució pressupostària» per a Catalunya

"L'any 2022 serà l'any ambpressupostària de la història per a Catalunya". Aquesta és l'afirmació que ha fet el portaveu de Catalunya en Comú,, per emplaçar ERC a aprovar els pressupostos generals de l'Estat després que el líder republicà, hagi amenaçat de tombar els comptes . De fet, ERC ha manifestat que laés que es compleixin amb les inversions promeses dels anteriors pressupostos.Tenint present les xifres, que evidencien que en el primer semestre de l'any només s'ha executat el 13,3% de les inversions previstes als comptes del 2021, Mena ha argumentat que encara falten mesos per acabar l'any i que, en tot cas, hi ha inversions que són de caràcter. Preguntat sobre quin factor diferencial hi ha perquè el 2022 sigui un any amb més execució ha respost amb una reivindicació del paper que exerceix la seva formació. "La diferència és que formem part del govern de coalició, som una", ha afirmat.En aquest sentit, ha insistit en demanar suport a uns comptes que "tenen una vocació descentralitzadora" i que preveuen una inversió a Catalunya un 6% superior als pressupostos del 2021. "Ens toca remar junts", ha dit tot adreçant-se als partits independentistes.El dirigent dels comuns ha demanat també al Govern que expliqui quin pla té per reclamar a la Moncloa el, malgrat que el govern espanyol ja ha deixat clar que no forma part dels seus plans efectuar-lo . Mena ha defensat que aquesta qüestió s'ha obert arran de la negociació que va fer el seu partit amb els socialistes i que es pot derivar a la comissió bilateral.Després que el PSOE hagi apostat al seu congrés per impulsar una, el portaveu de Catalunya en Comú ha assegurat que "estudiaran" la proposta quan arribi al Congrés dels Diputats. I és que es tracta d'una qüestió que genera disparitat d'opinions a les files de la seva formació.

