Mapa | Quina és la superfície afectada per la lava del Cumbre Vieja?

Faque està en, té la població en alerta a totes hores i no hi ha dia que no hi hagi novetats. El, a l'illa canària de, va entrar en erupció el 19 de setembre, aquest dimarts farà un mes i jaLa lava que ha expulsat, fins ara, el volcà ja. Afecten, sobretot, els municipis de. En aquest mapa es pot veure quin ha estat el recorregut dels rius de lava, així com les edificacions afectades al seu pas i també la superfície que ocupa el nou delta volcanic.Els experts, més aviat el contrari: el final de l’erupció no es produirà ni a curt ni a mitjà termini. Ho va explicar l'Institut Vulcanològic de les Canàries, Involcan, dissabte i ho va repetir el president, Ángel Torres, aquest diumenge: "No s'aventura que sigui imminent".​​

