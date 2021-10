Compte amb aquest error a les rotondes: el pots cometre sense saber-ho

#SabíasQue cuando un grupo de #ciclistas circula en pelotón tienen preferencia en una rotonda siempre que el primero haya iniciado el cruce?



Los vehículos que están dentro deben esperar a que pase el último ciclista del grupo.#SeguridadVial pic.twitter.com/CJsBLoAhQf — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 16, 2021

és una de les més problemàtiques per als nous conductors. Aconseguir fer-la bé amb el cotxe requereix pràctica i estar atent als senyals de trànsit, a més. Es poden presentar diversos escenaris quan un conductor entra en una rotonda., però, ha volgut advertir d'un dels errors més comuns que moltes persones cometen i no ho saben.Es produeixen diversos escenaris. Si el conductor no ha entrat encara a la rotonda, els ciclistes tenen l'absoluta preferència però l'aclariment és per si el conductor ja hi és dins, de la rotonda.i s'ha de deixar passar a tots ells, encara que estiguin una mica més enrere del gruix principal. És més,que estiguin a dins de la rotonda han de deixar passar tot el grup de ciclistes, amb preferència permanent.​​

