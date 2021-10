Encasten un cotxe per robar la botiga de Dior del passeig de Gràcia i xoquen amb els Mossos en fugir

Robatori de pel·lícula al bell mig de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen un intent d'atracament a la botiga Dior del passeig de Gràcia amb el mètode d'encastament. Segons explica betevé, la policia ha rebut l'avís cap a la una de la matinada d'aquest diumenge i han aconseguit arribar a temps al lloc dels fets per impedir el robatori. Encara que la policia catalana ha arribat per frenar l'atracament, els lladres han aconseguit escapar.El cotxe encastat ha aconseguit desenganxar-se de l'aparador de la botiga de luxe i s'ha estampat contra el vehicle dels Mossos que havia arribat a la zona. Cap dels agents, però, ha resultat ferit. No és el primer cop que es produeix un robatori -o intent de robatori- d'aquestes característiques al centre de Barcelona.Aquest passat mes de març, un vehicle va fer servir el mateix mètode de l'encastament per robar a la botiga de Dolce & Gabbana -que ja havia patit un atracament anteriorment, el desembre del 2020-.

