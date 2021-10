Veïns de Lleida denuncien una plaga de rates a la ciutat

La Paeria assegura que controla la situació i demana col·laboració

Veïns des’han queixat en les darreres setmanes d’unaen diversos indrets de la ciutat, en especial al costat del riu Segre, al barri de, i a la. Els estudiants asseguren que veuen rosegadors força grans a la sortida de la biblioteca, un fet que alguns ciutadans han traslladat a les xarxes socials.La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida creu que l’Ajuntament ha de plantejar unper acabar amb la proliferació de les rates que vagi més enllà de les actuacions que actualment ja fa la Paeria per controlar-ne l’expansiño.En aquest sentit, des del govern de la Paeria s’apunta que s’està fent uni obre la porta a augmentar la desratització si els propietaris dels solars descuidats avisen de la presència d’aquests animals.L’executiu lleidatà demana també una col·laboració ciutadans per evitar deixar menjar a la via pública o als contenidors per tal que les rates no s’agrupin

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor