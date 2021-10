Un incendi crema una fàbrica d'espelmes a Sentmenat

Unha cremat una, que es troba al carrer Can Clapers, 9 de. El foc, segons han informat els Bombers, s'ha originat al pati exterior i també a l’interior de la nau principal, la qual ha cremat totalment iL'evolució de les flames han fet caure una façana lateral i la coberta de la nau, a més han arribat a diferents cisternes de parafina i un. Efectius del cos hi han treballat, des de passada la mitjanit i fins a les 6.38 hores quan s'ha donat per estabilitzat.Fins al lloc s'hi han desplaçat 25 dotacions -17 vehicles d'aigua, set de lleugers i de comandament, un vehicle autoescala i el Grup de Suport Logístic GROS sanitaritzat-, així com diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), patrulles del cos de Mossos d'Esquadra i de la Policia Local.

